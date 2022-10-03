Російський гелікоптер на Запоріжжі знищили спецпризначенці СБУ. Епічне приземлення зафіксували на відео.
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Ка-52 збили за допомогою ПЗРК
Українські воїни перебували на передових позиціях, контролюючи район ймовірного проходу російської авіації, зазначили в СБУ. Раптом на горизонті з'явилися одразу три російські гелікоптери Ка-52.
Наші воїни вправно вдарили по техніці ворога ракетою з ПЗРК. Внаслідок чого спалахнуло сильне полум'я.
Один із російських Ка-52 здійснив "жорстку посадку",
– підсумували в СБУ.
Як наші захисники збили російський гелікоптер: дивіться відео
Що відомо про Ка-52
Це російський бойовий вертоліт, за допомогою якого ворог здійснює розвідку місцевості, може забезпечувати вогневу підтримку десанту, патрулювати та супроводжувати колони військової техніки. Через форму носа його ще називають "Алігатором".
Ка-52 має серйозне озброєння. На крилах можуть розмістити одразу чотири гарматні установки калібром 30 міліметрів та боєкомплектом 460 пострілів. Також Ка-52 забезпечений пристроями зниження помітності.
Як українські захисники знищують Ка-52: останні новини
- Наші воїни збили ще один Ка-52. 2 жовтня протиповітряна оборона приземлила ворожий гвинтокрил у Бериславському районі Херсонщини.
- Крім того, напередодні наші захисники знищили одразу два бойові гелікоптери на Сході України. Відеоодокази оприлюднило Угрупування об'єднаних Сил.
- Станом на ранок 3 жовтня українські захисники ліквідували 228 гелікоптерів російської армії. Серед них, звичайно ж, і "Алігатори".
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