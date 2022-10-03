Російський гелікоптер на Запоріжжі знищили спецпризначенці СБУ. Епічне приземлення зафіксували на відео.

До теми На Херсонщині приземлили ворожий штурмовик Су-25

Ка-52 збили за допомогою ПЗРК

Українські воїни перебували на передових позиціях, контролюючи район ймовірного проходу російської авіації, зазначили в СБУ. Раптом на горизонті з'явилися одразу три російські гелікоптери Ка-52.

Наші воїни вправно вдарили по техніці ворога ракетою з ПЗРК. Внаслідок чого спалахнуло сильне полум'я.

Один із російських Ка-52 здійснив "жорстку посадку",

– підсумували в СБУ.

Як наші захисники збили російський гелікоптер: дивіться відео

Що відомо про Ка-52 Це російський бойовий вертоліт, за допомогою якого ворог здійснює розвідку місцевості, може забезпечувати вогневу підтримку десанту, патрулювати та супроводжувати колони військової техніки. Через форму носа його ще називають "Алігатором".



Ка-52 має серйозне озброєння. На крилах можуть розмістити одразу чотири гарматні установки калібром 30 міліметрів та боєкомплектом 460 пострілів. Також Ка-52 забезпечений пристроями зниження помітності.

Як українські захисники знищують Ка-52: останні новини

Наші воїни збили ще один Ка-52. 2 жовтня протиповітряна оборона приземлила ворожий гвинтокрил у Бериславському районі Херсонщини.

Крім того, напередодні наші захисники знищили одразу два бойові гелікоптери на Сході України. Відеоодокази оприлюднило Угрупування об'єднаних Сил.

Станом на ранок 3 жовтня українські захисники ліквідували 228 гелікоптерів російської армії. Серед них, звичайно ж, і "Алігатори".

Вас може зацікавити – Потужні вибухи на Херсонщині: дивіться відео