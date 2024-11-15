Більше про це та чи будуть президентські вибори в Україні у 2025 році, в інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Найголовніше з інтерв'ю – читайте далі у матеріалі.

Варте уваги Трампа зацікавили два пункти Плану перемоги Зеленського, – FT

Чи будуть президентські вибори у 2025 році

У The Economist написали, нібито Україна готується до президентських виборів у 2025 році. Утім, Подоляк підкреслив, що такі повідомлення не мають ніякого стосунку з реальністю, адже під час війни такої високої інтенсивності неможливо забезпечити проведення будь-якої електоральної дії.

Організувати виборчий процес, з огляду на те, що сьогодні, вчора й позавчора летіли дрони, ракети по всій території країни – неможливо. Окрім того, бойові дії тривають на проміжку відстанню 1300 кілометрів. Велика частина територій – це лінія боєзіткнення,

– наголосив Подоляк.

Крім того, є тимчасово переміщені особи та люди, які залишилися на окупованих територіях. Усі ці фактори не дозволяють зараз проводити вибори.

Що буде в внутрішньому плані Зеленського

Президент Володимир Зеленський готується представити українцям План внутрішньої стійкості нашої держави. Це не є альтернативою Плану перемоги, вони виконують різні завдання. Зокрема, є Формула миру, яка є юридичним субстратом, на базі якого можна вести перемовини та говорити про фіналізацію війни. Є План перемоги, який зосереджується на тому, що партнери можуть зробити для перемоги України у війні, та низці інших питань, зокрема щодо ролі нашої держави після війни.

Водночас внутрішній план має регулювати стимулювання економіки, зокрема, які інструменти ми можемо виготовляти самі, щоб практично перенести війну на територію Росії. Також він має стосуватися податків, мобілізаційних процесів і переформатування роботи ТЦК, ВЛК, МСЕК.

"Ці плани доповнять один одного – і план примусу, який розрахований на партнерів, і план підвищення внутрішньої стійкості. Це важливо, бо 3 роки війни впливають не лише на психоемоційний стан суспільства, а й на економіку, яка має швидше переформатовуватися під виклики, які постають у такій війні", – пояснив Подоляк.

Чи встигне Байден віддати Україні 9 мільярдів, які обіцяв

Адміністрація Джо Байдена має у розпорядженні близько 9 мільярдів доларів для допомоги Україні та 2 місяці, щоб використати їх. Держсекретар Ентоні Блінкен сказав, що США зроблять усе можливе, щоб ця допомога надійшла своєчасно й Україна отримала необхідні інструменти.

"Для Демократичної партії було б бажано за ці 2 місяці чітко зафіксувати позицію підтримки України, передавши мілітарні та фінансові ресурси. Я думаю, що так і буде, це не питання прогнозу, а питання прагматичності щодо майбутніх електоральних циклів", – зазначив радник голови ОПУ.

Про спецпредставника Трампа щодо війни

У західних ЗМІ повідомили, що Дональд Трамп може призначити спецпредставника, який відповідатиме за переговори щодо припинення війни. Подоляк переконаний, що за такого рівня зовнішньополітичні питання відповідатиме саме Трамп, але якщо призначення спецпредставника таки відбудеться, то це непогані новини.

У такому разі це говоритиме про важливість цього напрямку для адміністрації Трампа. Якщо вони хочуть отримувати більш об'ємну інформацію, то ця інформація буде в онлайн-форматі, тобто це буде пріоритезований напрямок, який має дати політичні та репутаційні дохідності Трампу,

– підкреслив радник голови ОПУ.

За його словами, Дональд Трамп повністю усвідомлює ризики від Росії та розуміє, що треба ініціювати також свої сценарії, у межах яких виокремлює напрямок України.