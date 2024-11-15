Больше об этом и будут ли президентские выборы в Украине в 2025 году, в интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Самое главное из интервью – читайте далее в материале.

Стоит внимания Трампа заинтересовали два пункта Плана победы Зеленского, – FT

Будут ли президентские выборы в 2025 году

В The Economist написали, что якобы Украина готовится к президентским выборам в 2025 году. Впрочем, Подоляк подчеркнул, что такие сообщения не имеют никакого отношения к реальности, ведь во время войны такой высокой интенсивности невозможно обеспечить проведение любого электорального действия.

Организовать избирательный процесс, учитывая то, что сегодня, вчера и позавчера летели дроны, ракеты по всей территории страны, – невозможно. Кроме того, боевые действия продолжаются на промежутке расстоянием 1300 километров. Большая часть территорий – это линия боестолкновения,

– подчеркнул Подоляк.

Кроме того, есть временно перемещенные лица и люди, которые остались на оккупированных территориях. Все эти факторы не позволяют сейчас проводить выборы.

Что будет во внутреннем плане Зеленского

Президент Владимир Зеленский готовится представить украинцам План внутренней стойкости нашего государства. Это не является альтернативой Плану победы, они выполняют разные задачи. В частности, есть Формула мира, являющаяся юридическим субстратом, на базе которого можно вести переговоры и говорить о финализации войны. Есть План победы, который сосредотачивается на том, что партнеры могут сделать для победы Украины в войне, и ряде других вопросов, в частности о роли нашего государства после войны.

В то же время внутренний План должен регулировать стимулирование экономики, в частности то, какие инструменты мы можем производить сами, чтобы практически перенести войну на территорию России. Также он должен касаться налогов, мобилизационных процессов и переформатирования работы ТЦК, ВВК, МСЭК.

"Эти планы дополнят друг друга – и план принуждения, который рассчитан на партнеров, и план повышения внутренней стойкости. Это важно, потому что 3 года войны влияют не только на психоэмоциональное состояние общества, но и на экономику, которая должна быстрее переформатироваться под вызовы, возникающие в такой войне", – объяснил Подоляк.

Успеет ли Байден отдать Украине 9 миллиардов, которые обещал

Администрация Джо Байдена имеет в распоряжении около 9 миллиардов долларов для помощи Украине и 2 месяца, чтобы использовать их. Госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что США сделают все возможное, чтобы эта помощь поступила своевременно и Украина получила необходимые инструменты.

"Для Демократической партии было бы желательно за эти 2 месяца четко зафиксировать позицию поддержки Украины, передав милитарные и финансовые ресурсы. Я думаю, что так и будет, это не вопрос прогноза, а вопрос прагматичности относительно будущих электоральных циклов", – отметил советник главы ОПУ.

О спецпредставителе Трампа относительно войны

В западных СМИ сообщили, что Дональд Трамп может назначить спецпредставителя, который будет отвечать за переговоры о прекращении войны. Подоляк убежден, что за такого уровня внешнеполитические вопросы будет отвечать именно Трамп, но если назначение спецпредставителя все-таки состоится, то это неплохие новости.

В таком случае это будет говорить о важности этого направления для администрации Трампа. Если они хотят получать более объемную информацию, то эта информация будет в онлайн-формате, то есть это будет приоритизированное направление, которое должно дать политические и репутационные доходности Трампу,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

По его словам, Дональд Трамп полностью осознает риски от России и понимает, что надо инициировать также свои сценарии, в рамках которых выделяет направление Украины.