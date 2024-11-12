Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Financial Times.

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Какие пункты Плана победы заинтересовали Трампа

По словам людей, которые участвовали в составлении и корректировке Плана победы Украины, две идеи были изложены в документе с учетом именно позиции Дональда Трампа. Позже эти предложения были представлены американскому политику во время встречи украинского президента в Нью-Йорке в сентябре.

Одна из идей предусматривает замену части американских войск, дислоцированных в Европе, украинскими силами после войны. Другой пункт предусматривает доступ к природным ресурсам Украины для западных партнеров.

Источники, которые были проинформированы о встрече Зеленского и Трампа, отметили, что последнего особенно заинтересовали эти два пункта плана.



Отдельно бизнес-лидеры в Украине также обсуждают с правительством о предоставлении Трампу полномочий "проверки инвестиций", что позволит ему фактически выбирать, кто может вести бизнес в стране.

Один человек, который участвовал в планировании, описал идею как "ABC (Anybody but China – "Кто угодно, кроме Китая"), что может особенно понравиться Трампу.

Так, украинские отрасли, которые зависят от китайских технологий и материалов, такие как телекоммуникации, по словам источника, могут перейти к американским поставщикам и привлечь больше западных инвестиций.

В издании подчеркнули, что эта идея находится на ранних стадиях, но некоторые бизнес-лидеры, близкие к Офису Президента, считают, что она может подойти Дональду Трампу.