Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Financial Times.

Цікаво Із Зеленським, але без Путіна: Трамп натякнув у пості на те, якою буде його зовнішня політика

Які пункти Плану перемоги зацікавили Трампа

За словами людей, які брали участь у складанні та коригуванні Плану перемоги Україні, дві ідеї були викладені в документі з урахуванням саме позиції Дональда Трампа. Пізніше ці пропозиції були представлені американському політику під час зустрічі українського президента в Нью-Йорку у вересні.

Одна з ідей передбачає заміну частини американських військ, дислокованих у Європі, українськими силами після війни. Інший пункт передбачає доступ до природних ресурсів України для західних партнерів.

Джерела, які були проінформовані про зустріч Зеленського та Трампа, наголосили, що останнього особливо зацікавили ці два пункти плану.



Окремо бізнес-лідери в Україні також обговорюють з урядом про надання Трампу повноважень "перевірки інвестицій", що дозволить йому фактично вибирати, хто може вести бізнес у країні.

Одна людина, яка брала участь у плануванні, описала ідею як "ABC (Anybody but China – "Хто завгодно, крім Китаю"), що може особливо сподобатися Трампу.

Так, українські галузі, які залежать від китайських технологій і матеріалів, такі як телекомунікації, за словами джерела, можуть перейти до американських постачальників і залучити більше західних інвестицій.

У виданні підкреслили, що ця ідея перебуває на ранніх стадіях, але деякі бізнес-лідери, близькі до Офісу Президента, вважають, що вона може підійти Дональду Трампу.