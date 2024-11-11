Одним із перших Трампу зателефонував Володимир Зеленський. Ноовобраний президент натякнув у власній соцмережі Truth Social, якою буде зовнішня політика США під його керівництвом. Для цього він використав сюжет FoxNews, в якому йшлося про те, що очільники багатьох країн привітали його з переобранням, передає 24 Канал.

Дивіться також Хороший сигнал Україні від Трампа: міністр оборони Британії оцінив розмову із Путіним

Трамп робить натяки

Серед згаданих у сюжеті співрозмовників про російського диктатора нічого не мовиться. З відео видно, що після перемоги Трамп мав розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, міністром оборони Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом, президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, президентом південної Кореї Юн Сок Йоль та президентом України Володимиром Зеленським.

Пост Трампа у соцмережі / Скриншот

Відеосюжет республіканець підписав короткою фразою: "Попередній перегляд зовнішньої політики під керівництвом Трампа".

До слова, за даними ЗМІ, Трамп нібито мав розмову із Путіним 7 листопада. Зазначається, що політик закликав очільника Кремля не ескалувати війну в Україні. У Росії тим часом спростували інформацію, що між президентами відбулася телефонна розмова.