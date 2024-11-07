Деталі розмови Зеленського і Трампа передає 24 Канал з посиланням на допис президента України в соцмережі Х.

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Що сказав Зеленський Трампу

Я мав чудову телефонну розмову з президентом Дональдом Трампом і привітав його з історичною перемогою на виборах – його неймовірна передвиборча кампанія зробила цей результат можливим. Я подякував його родині та команді за їхню велику роботу,

– написав глава держави.

Він повідомив: сторони домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю.

"Сильне і непохитне лідерство США є життєво важливим для світу і для справедливого миру", – завершив Зеленський.