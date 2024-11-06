24 Канал з посиланням на CNN повідомляє, що схожим чином Трамп поводився і під час праймеріз Республіканської партії в Айові. Досить скоро йому зателефонують Джо Байден та Камала Гарріс, щоб визнати поразку.

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Зараз Трамп поводиться так, як і на початку року

Журналісти вказують, що Трамп цінує лояльність і лестощі. Тож він та його союзники уважно стежать за тим, хто і коли звертається.

Напередодні виборів він насолоджувався дзвінками іноземних лідерів і навіть приватно запитав, чому деякі лідери не намагалися зв'язатися з ним.

На початку цього року, коли здавалося, що колишній президент переможе в Айові, Трамп стежив за тим, хто з республіканців підтримав його і коли, що сформувало його спосіб поводження з конкретними особами – він зробив те саме, коли справа доходить до світової сцени,

– акцентує CNN.

Володимир Зеленський у привітанні сказав Трампу, що сподівається на епоху сильних Сполучених Штатів і цінує прихильність Трампа до підходу "мир через силу" у глобальних справах.

Довідка. Кокуси в Айові у січні цього року показали впевнену перемогу Трампа з-поміж інших республіканців. Він з великим відривом обійшов своїх суперників, губернатора Флориди Роса Де Сантіса і політикиню Нікі Гейлі.