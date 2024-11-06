Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела, пише 24 Канал. Зауважимо, що Дональд Трамп набрав 279 голосів виборників.

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Байден та Гарріс готуються зателефонувати Трампу

Як розповів один із неназваних помічників демократки, у середу, 6 листопада, демократка Камала Гарріс після перемоги Дональда Трампа зателефонує республіканцю, аби визнати свою поразку на президентських виборах.

Також дзвінок, адресований Трампу, планує здійснити й чинний президент Джо Байден, розповів ЗМІ представник Білого дому на умовах анонімності. Також він планує публічно виступити з промовою щодо результатів виборів.

За словами останнього, підхід Байдена до перемоги Трампа полягатиме в тому, аби зробити все, чого республіканець не зробив після перемоги Байдена у 2020 році. Байден хоче зателефонувати республіканцю, аби привітати його, запросити до Білого дому.

Адже Джо Байден хоче бути присутнім на його інавгурації, про готовність до чого раніше вже заявляли у Білому домі.

До слова, республіканець Дональд Трамп уже назвав себе 47 президентом США та виступив з промовою у Палм-Біч перед своїми прихильниками. Він пообіцяв, що його правління стане "справді золотою епохою" в історії Сполучених Штатів