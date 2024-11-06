Дональд Трамп виступив у Палм-Біч перед своїми прихильниками. Кандидат від Республіканської партії вийшов під пісню God Bless the U.S.A, передає 24 Канал із посиланням на Fox News.

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Республіканці святкують перемогу

Поруч з республіканцем його родина, зокрема дружина Меланія і син Коля Беррон.

Трамп оголосив про свою перемогу, назвав себе 47 президентом США і пообіцяв, що його правління стане "справді золотою епохою" в історії США. Він також назвав свій результат у президентських перегонах "політичною перемогою, яку раніше не знали США".

09:48, 6 листопада "Це найбільш величний політичний та економічний камбек в історії США", – кандидат у віце-президенти США Джей Ді Венс під час виступу в штабі.

09:35, 6 листопада Трамп привітав Джей Ді Венса із тим, що він стає віце-президентом.

09:32, 6 листопада Республіканець подякував за підтримку своїй дружині Меланії та своїм дітям.

09:32, 6 листопада Трамп заявив про перемогу республіканців у Сенаті. Також політик заявив, що Республіканська партія, схоже, контролюватиме і Палату представників.

09:31, 6 листопада " Я дуже задоволений результатами", – заявив політик. – Колись ви пригадуватиме цей історичний день, бо віддали голос за таку чудову команду".

09:30, 6 листопада Трамп заявив, що чекає на 315 голосів виборників.

09:29, 6 листопада Республіканець заявив про політичну перемогу, якої не бачив світ. Трамп назвав себе 47 президентом США.