"Это наиболее величественный политический и экономический камбэк в истории США", – кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс во время выступления в штабе.
Трамп поздравил Джей Ди Вэнса с тем, что он становится вице-президентом.
Республиканец поблагодарил за поддержку свою жену Меланию и своих детей.
Трамп заявил о победе республиканцев в Сенате.
Также политик заявил, что Республиканская партия, похоже, будет контролировать и Палату представителей.
"Я очень доволен результатами", – заявил политик. – Когда-то вы будете вспоминать этот исторический день, потому что отдали голос за такую замечательную команду".
Трамп заявил, что ждет 315 голосов выборщиков.
Республиканец заявил о политической победе, которой не видел мир.
Трамп назвал себя 47 президентом США.
Трамп начал свою победную речь. Он "пообещал" вылечить США.