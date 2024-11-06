09:48, 6 ноября

"Это наиболее величественный политический и экономический камбэк в истории США", – кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс во время выступления в штабе.

09:35, 6 ноября

Трамп поздравил Джей Ди Вэнса с тем, что он становится вице-президентом.

09:32, 6 ноября

Республиканец поблагодарил за поддержку свою жену Меланию и своих детей.

09:32, 6 ноября

Трамп заявил о победе республиканцев в Сенате.

Также политик заявил, что Республиканская партия, похоже, будет контролировать и Палату представителей.

09:31, 6 ноября

"Я очень доволен результатами", – заявил политик. – Когда-то вы будете вспоминать этот исторический день, потому что отдали голос за такую замечательную команду".

09:30, 6 ноября

Трамп заявил, что ждет 315 голосов выборщиков.

09:29, 6 ноября

Республиканец заявил о политической победе, которой не видел мир.

Трамп назвал себя 47 президентом США.

09:28, 6 ноября

Трамп начал свою победную речь. Он "пообещал" вылечить США.