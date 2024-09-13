Также поговаривают о мирном плане Олафа Шольца. На это Владимир Зеленский отреагировал однозначно: не может быть никаких планов по Украине без участия Украины.

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Вэнс о том, каким может быть мирный план Трампа

Думаю, что это будет выглядеть так. Трамп садится и говорит россиянам, украинцам и европейцам: "Вы, ребята, должны выяснить, как выглядит мирное урегулирование". И, вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет как демилитаризованная зона. Она будет сильно укреплена, чтобы россияне не вторглись снова,

– сказал он.

Вэнс уверен, что Украина сохранит свой суверенитет – хотя часть ее территорий будет оккупирована. Мол, Киев будет гарантировать Москве нейтралитет и даст обещание не вступать в НАТО.

Кроме этого, кандидат в вице-президенты уже привычно для республиканцев упрекнул Брюссель, якобы тот недофинансировал поддержку Украины. Зато американские налогоплательщики "были очень щедры к украинцам".

А вообще он считает, что Европа хочет завершить войну в Украине из-за роста цен на энергоносители.

Интересно! Вэнс, как и Трамп, часто распространяет непроверенную, манипулятивную информацию. Например, утверждает, что мигранты с Гаити едят котов. 24 Канал подробно проанализировал этот фейк.