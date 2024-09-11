Владимир Зеленский на четвертом саммите "Крымской платформы" 11 сентября заявил, что не может быть никаких планов без Украины в отношении нас. Впервые о "мирном плане" Шольца написало 9 сентября издание La Repubblica, пишет 24 Канал.

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Что сказал Зеленский о "мирном плане" Олафа Шольца

Относительно "мирного плана" Шольца мне ничего не известно. Не может быть никаких планов без Украины о нас, и я не уверен, что такой план существует,

– заявил Зеленский.

Ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак написал, что включительно украинская формула мира, нормы международного права, территориальная целостность и суверенитет Украины – единственный путь к справедливости.

Кроме того, информацию о "мирном плане" комментировали в МИД Украины. Там пригласили страны приобщаться к процессам формулы мира и саммитов мира.