По данным издания, Шольц планирует войти в историю как "канцлер мира", использовав войну в Украине, чтобы вернуть утраченные позиции в политическом рейтинге.

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Политические мотивы Шольца

Издание пишет, что Шольц был потрясен результатами выборов в Тюрингии и Саксонии. Он одержим слухами о том, что возможное поражение 22 сентября в Бранденбурге может заставить его сделать шаг назад.

Поэтому, "канцлер решил разыграть украинскую карту, чтобы выбраться из тупика".

План предусматривает отдачу территорий

Источники в парламенте сообщили, что канцлер Германии работает вместе с некоторыми однопартийцами "над своего рода "Минскими соглашениями", которые предусматривают возможность передачи частей украинской территории Москве.

При этом источник отмечает, что "канцлер хочет прогнуть Украину любой ценой".

Шольц о необходимости переговоров

Немецкий канцлер считает, что настало время обсуждения мира в Украине.

Более того, по словам Шольца, он уже обсудил это с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым у него "хорошие" отношения. Тот якобы согласился, что Россия должна присутствовать на следующей мирной конференции.