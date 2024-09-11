Володимир Зеленський на четвертому саміті "Кримської платформи" 11 вересня заявив, що не може бути жодних планів без України щодо нас. Вперше про "мирний план" Шольца написало 9 вересня видання La Repubblica, пише 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про "мирний план" Олафа Шольца

Щодо "мирного плану" Шольца мені нічого не відомо. Не може бути ніяких планів без України про нас, і я не впевнений, що такий план існує,

– заявив Зеленський.

Раніше глава Офісу Президента Андрій Єрмак написав, що включно українська формула миру, норми міжнародного права, територіальна цілісність та суверенітет України – єдиний шлях до справедливості.

Окрім того, інформацію про "мирний план" коментували в МЗС України. Там запросили країни долучатись до процесів формули миру та самітів миру.