Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий розповів на брифінгу, що є формула миру Володимира Зеленського та саміти миру, пише 24 Канал.

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Що кажуть в МЗС про "мирний план" Шольца

Є формула миру, є процес самітів миру, проміжних зустрічей між ними. Всі країни, які хочуть зробити свій внесок у відновлення всеохопного, справедливого, тривалого миру в Україні – ми запрошуємо їх взяти участь в цьому процесі,

– заявив речник МЗС України.

Він пояснив, що на майданчиках можна висловлювати свою позицію, шукати точки дотику.

Георгій Тихий пояснив, що є принципи, на яких Україна хоче домовитись і запрошує всі країни брати в цьому участь.

У МЗС України пояснили, що партнерів запрошують в процес формули миру. Саме там можна шукати точки дотику.

Україна прагне миру, як жодна інша країна у світі не прагне його. За останній час лише з Росії лунали сигнали, що вони не хочуть говорити про мир... Як багато разів підкреслював Володимир Зеленський, спільний тиск всіх миролюбних країн здатний примусити Росію обрати мир. На це і спрямована вся (наша – 24 Канал) робота,

– наголосив речник МЗС.

Варто зауважити, що "мирний план" канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував буцімто для того, щоб "увійти в історію" як "канцлер миру". Це відбувається на фоні чергових місцевих виборів у Німеччині, адже партія Шольца вже зазнала поразки у першому раунді, який пройшов у Тюрінгії та Саксонії.

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Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що виключно українська формула миру, норми міжнародного права, територіальна цілісність та суверенітет України – єдиний шлях до справедливості.