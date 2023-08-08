У Офісі Президента розповідали, що країни вже готові взяти на себе певні питання формули миру. Глава ОП пояснив, що наша сторона на саміті в Джидді розповіла учасникам про філософію кожного з пунктів формули миру.

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ОП опублікував українську формулу миру

Імплементація формули миру – це відновлення поваги до Статуту ООН і міжнародного права, яка була зруйнована агресивною війною Росії проти України,

– заявив Єрмак.

За його словами, формула миру побудована на:

ключових принципах Статуту ООН і міжнародного права;

повазі до суверенітету й територіальної цілісності країн у межах їхніх міжнародно визнаних кордонів.

Українська формула миру / Скриншоти з документа ОП