В Офисе Президента рассказывали, что страны уже готовы взять на себя определенные вопросы формулы мира. Глава ОП объяснил, что наша сторона на саммите в Джидде рассказала участникам о философии каждого из пунктов формулы мира.
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ОП опубликовал украинскую формулу мира
Имплементация формулы мира – это восстановление уважения к Уставу ООН и международному праву, разрушенной агрессивной войной России против Украины,
– заявил Ермак.