Украинская сторона уже успела провести двусторонние встречи с главами делегаций США, Саудовской Аравии, Финляндии, Японии, Катара, Франции, ФРГ, Испании, Норвегии, Турции, Польши и Словакии, а также с советниками по нацбезопасности и внешней политике лидеров Швеции, ЮАР, Бахрейна. , Канады, Италии, Дании, Кореи, а также руководителем офиса президентки Еврокомиссии.

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Внимание ! На встречах речь шла преимущественно о дальнейших шагах при участии этих стран по организации саммита "формулы мира" и текущих оборонных потребностей Украины.

Какие предварительные договоренности достигнуты

Уже можно предположить, что Финляндия будет активно вовлечена в гуманитарное разминирование; Хельсинки уже оказывал помощь в этом вопросе.

По данным Офиса Президента, Норвегия выразила готовность присоединиться к реализации пункта "формулы мира" по радиационной и ядерной безопасности, а Швеция – также этот вопрос и экологическая безопасность.

Турция выразила готовность "выступить лидером в реализации пункта Формулы мира по продовольственной безопасности", а с Польшей и Словакией обсудили транспортировку украинского зерна по суше в условиях блокады Россией украинских портов.

Саудовской Аравии руководитель ОП Андрей Ермак предложил внести вклад в вопрос освобождения украинских пленных и продолжения действия Черноморской зерновой инициативы.

Южноафриканской республике тоже предложили внести вклад в вопрос освобождения украинских пленных, возвращения депортированных детей и продолжения действия "зернового соглашения".

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В Зеленского добавили, что с рядом стран Запада говорили о дальнейшей военной помощи, а с теми, кто присоединился к декларации Группы семи о "гарантиях безопасности" для Украины – о предстоящих двусторонних соглашениях по этому вопросу.