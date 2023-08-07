Українська сторона уже встигла провести двосторонні зустрічі з главами делегацій США, Саудівської Аравії, Фінляндії, Японії, Катару, Франції, ФРН, Іспанії, Норвегії, Туреччини, Польщі та Словаччини, а також з радниками з нацбезпеки та зовнішньої політики лідерів Швеції, ПАР, Бахрейну, Канади, Італії, Данії, Кореї, а також керівником офісу президентки Єврокомісії.
Дивіться також Китай був "активним" і висловлював "позитивні" погляди, – Spiegel про мирний саміт в Джидді
Яких попередніх домовленостей досягнуто
Уже можна припустити, що Фінляндія буде активно залученою до гуманітарного розмінування; Гельсінкі вже надавав допомогу у цьому питанні.
За даними Офісу Президента, Норвегія висловила готовність долучитися до реалізації пункту "формули миру" щодо радіаційної та ядерної безпеки, а Швеція – також цього питання та екологічної безпеки.
Туреччина висловила готовність "виступити лідером у реалізації пункту Формули миру щодо продовольчої безпеки", а з Польщею та Словаччиною обговорили транспортування українського зерна суходолом в умовах блокади Росією українських портів.
Саудівській Аравії керівник ОП Андрій Єрмак запропонував зробити внесок у питання звільнення українських полонених і продовження дії Чорноморської зернової ініціативи.
Південноафриканській республіці теж запропонували зробити внесок у питання звільнення українських полонених, повернення депортованих дітей і продовження дії "зернової угоди".
Дивіться також "Ще один крок до миру": у Зеленського підбили підсумки саміту в Саудівській Аравії
У Зеленського додали, що з низкою країн Заходу говорили про подальшу військову допомогу, а з тими, хто приєднався до декларації Групи семи щодо "гарантій безпеки" для України – про майбутні двосторонні угоди у цьому питанні.