У суботу та неділю, 5 і 6 серпня, у Саудівській Аравії відбувався цей саміт, на якому було представлено понад 40 держав. Власне, брали участь в перемовинах дипломатичні радники із національної безпеки та політичні директори зовнішньополітичних відомств.

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Що відбувалось на саміті в Джидді

За дорученням Президента України Володимира Зеленського глава ОП Андрій Єрмак очолив українську делегацію в Саудівській Аравії. За його словами, було утричі більше держав на цьому заході, аніж на попередній консультації у Копенгагені, що в Данії.

Зустріч у Джидді стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною. Кожна держава-учасниця має змогу проявити лідерство у глобальних зусиллях заради миру. І більшість із них уже визначила свою роль у реалізації окремих пунктів формули,

– заявив очільник Офісу Президента.

Окрім того, він зазначив, що сторони погодилися продовжити роботу на різних представницьких рівнях задля встановлення справедливого миру: "У нас була надзвичайно чесна, відкрита розмова, під час якої представники кожної країни могли озвучити свою позицію й бачення".

Мирний саміт у Саудівській Аравії / Фото голови Офісу Президента

Зверніть увагу! Українська формула миру передбачає 10 пунктів: забезпечення радіаційної та ядерної безпеки, продовольчої безпеки, енергетичної безпеки, звільнення всіх полонених і депортованих, виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, виведення російських військ і припинення бойових дій, повернення справедливості, протидія екоциду, недопущення ескалації, фіксацію закінчення війни.

Разом з тим в рамках цього заходу українська делегація провела низку двосторонніх зустрічей. Як не дивно, головним питання було встановлення миру.

Отже, наживо та в онлайн-форматі у зустрічі взяли участь представники:

Саудівської Аравії;

Австралії;

Аргентини;

Бахрейну;

Болгарії;

Бразилії;

Великої Британії;

Данії;

Естонії;

Європейського Союзу;

Єгипту;

Індії;

Іспанії;

Італії;

Йорданії;

Канади;

Катару;

Китаю;

Кувейту;

Латвії;

Литви;

Нідерландів;

Німеччини;

Норвегії;

Об'єднаних Арабських Еміратів;

Південно-Африканської Республіки;

Польщі;

Південної Кореї;

Румунії;

Словаччини;

Союзу Коморських Островів;

Сполучених Штатів Америки;

Туреччини;

Фінляндії;

Франції;

Чехії;

Чилі;

Швеції;

Японії;

ООН.

Глава ОП переконаний, що цей саміт допоміг здійснити величезний крок у політичній свідомості багатьох держав, які "ще два місяці тому говорили про війну російськими наративами".

А зараз вони почали розуміти, що відбувається насправді, і після великої кількості виконаної нами роботи їхня позиція зазнала великих змін.

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