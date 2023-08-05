Це 24 Каналу зазначив російський опозиціонер і політолог Аббас Галлямов. Він підкреслив, що це досить нетривіальна історія, коли безпосередній учасник конфлікту виключається з його обговорення.

Читайте також Це вже певний успіх: що означатиме ймовірна участь Китаю у зустрічі в Саудівській Аравії

Росія сама винна

Росія дуже хвацько щодня "ліпить" пропаганду для своєї аудиторії. І байдуже, що в ній немає жодної долі адекватності – змусять повірити під загрозою арешту. Але світ не боїться Росію. Він стомився від дурних заяв країни-агресорки і тому не хоче бачити її на політичних зустрічах.

Я думаю, що це значно пов'язано з неадекватністю російського керівництва і неадекватністю тих позицій, які вони займають. Світ втомився від цього. Йому відверто набридло. Сформувалася така думка: говорити з Росією – витрачати дарма час,

– зазначив Галлямов.

Що можуть готувати у Саудівській Аравії: дивитись відео

Своєю неадекватністю Росія викотила себе на узбіччя світового політичного процесу. Тому й не запрошують обговорювати процеси, які стосуються її напряму.

"Світ вирішив, що Росія поховає будь-яку розмову. Нормально з нею говорити не можна. Тому залишили за воротами. Мовляв, спочатку самі між собою серйозно обговоримо, дійдемо однієї точки зору, а потім скажемо свою позицію", – резюмував політолог.

Зустріч у Саудівській Аравії: основне