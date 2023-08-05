Это 24 Каналу отметил российский оппозиционер и политолог Аббас Галлямов. Он подчеркнул, что это достаточно нетривиальная история, когда непосредственный участник конфликта исключается из его обсуждения.
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Россия сама виновата
Россия очень лихо ежедневно "лепит" пропаганду для своей аудитории. И неважно, что в ней нет никакой доли адекватности – заставят поверить под угрозой ареста. Но мир не опасается Россию. Он устал от глупых заявлений страны-агрессора и потому не хочет видеть ее на политических встречах.
Я думаю, что это значительно связано с неадекватностью российского руководства и неадекватностью занимаемых ими позиций. Мир устал от этого. Ему откровенно надоело. Сформировалось такое мнение: говорить с Россией – тратить зря время,
– отметил Галлямов.
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Своей неадекватностью Россия выкатила себя на обочину мирового политического процесса. Потому и не приглашают обсуждать процессы, касающиеся ее напрямую.
"Мир решил, что Россия похоронит любой разговор. Нормально с ней говорить нельзя. Поэтому оставили за воротами. Мол, сначала сами между собой серьезно обсудим, дойдем одной точки зрения, а потом скажем свою позицию", – резюмировал политолог.
Встреча в Саудовской Аравии: основное
- Саудовская Аравия стала инициатором встречи десятка стран по поводу украинского вопроса. Она преследует собственные интересы, связанные с мировой политикой и продовольственными вопросами.
- Россию на встречу не пригласили. Спикер Госдепа Мэтью Миллер объяснил это неготовностью Москвы проводить цивилизованные переговоры. О чем неоднократно подчеркивал Президент Украины Владимир Зеленский.
- Там ожидают Китай. Делегация страны рассматривает возможность своего участия. Это может означать и изменение политики в отношении Украины.