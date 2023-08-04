Это 24 Каналу отметил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Таким образом, Китай может менять свою позицию в отношении Украины. Но сейчас точно оценить это невозможно.
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Решение Китая
Вероятное участие Китая во встрече в Саудовской Аравии может означать несколько вариантов. Первый – китайцы рассматривают ее как такую, что не могут пропустить, а значит это для них важно.
То есть это само по себе является определенным опосредованным успехом. А также свидетельством того, что Украина выбирает правильную стратегию в убеждении участников Глобального Юга к большему привлечению и поиску общего интереса,
– объяснил Семиволос.
Пока официальных решений со стороны Китая относительно возможного участия во встрече в Саудовской Аравии не было.
Детали встречи в Саудовской Аравии: смотреть видео
Встреча в Саудовской Аравии: последние новости
- Основная тема встречи – вопросы достижения мира в Украине. Организовывает его именно Саудовская Аравия. Она уже почувствовала слабость России и не видит будущего в Путине как политического игрока.
- Пока известно об участии 30 стран. Россию на саммит не пригласили. В то же время очень ожидают именно Китай. В сотрудничестве с ним можно полностью уничтожить страну-агрессора.
- Китай пока балансирует и не делает четких публичных шагов в сторону Украины. Однако там рассматривают свое вероятное участие в саммите. Участие китайской делегации с преимущественно проукраинской или нейтральной позицией – серьезный шаг.
- Переговоры в Саудовской Аравии могут стать подготовительным этапом к проведению мирового саммита мира. Пока большинство стран занимает нейтральное отношение к Украине.