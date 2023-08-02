Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Именно присутствие китайской стороны является важным компонентом предстоящих переговоров.

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"Решение конфликта с Россией может быть военным и невоенным. Второй вариант предполагает полное уничтожение государства-агрессора, и оно невозможно без сотрудничества Китая с союзниками: надо, чтобы КНР прекратила поставлять России какие-либо товары и покупать у нее нефть", – подчеркнул политический эксперт.

Саудовская Аравия – не случайная площадка

Сам факт встречи в Джидде является положительным сигналом для завершения войны и имплементации украинской Формулы мира. Вероятно, Саудовскую Аравию избрали для такого мероприятия не случайно, – страна одинаково близка к США и Китаю.

"С одной стороны, США – ближайший военный партнер Саудовской Аравии, занимается поставкой новейшего вооружения для нее, с другой – именно Китай обеспечил Саудовской Аравии мир с Ираном. Если мы взглянем на торговый баланс страны, Китай является ее мощным партнером в этом смысле", – объяснил политтехнолог.

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