Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Именно присутствие китайской стороны является важным компонентом предстоящих переговоров.
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"Решение конфликта с Россией может быть военным и невоенным. Второй вариант предполагает полное уничтожение государства-агрессора, и оно невозможно без сотрудничества Китая с союзниками: надо, чтобы КНР прекратила поставлять России какие-либо товары и покупать у нее нефть", – подчеркнул политический эксперт.
Саудовская Аравия – не случайная площадка
Сам факт встречи в Джидде является положительным сигналом для завершения войны и имплементации украинской Формулы мира. Вероятно, Саудовскую Аравию избрали для такого мероприятия не случайно, – страна одинаково близка к США и Китаю.
"С одной стороны, США – ближайший военный партнер Саудовской Аравии, занимается поставкой новейшего вооружения для нее, с другой – именно Китай обеспечил Саудовской Аравии мир с Ираном. Если мы взглянем на торговый баланс страны, Китай является ее мощным партнером в этом смысле", – объяснил политтехнолог.
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Что известно о мирных переговорах в Саудовской Аравии
- В Саудовской Аравии 5 – 6 августа состоится саммит с участием Украины, стран Европы, США и государств Глобального Юга. Основной темой встречи станет вопрос достижения мира в Украине. Россию на эту встречу не пригласили.
- В The Wall Street Journal появилась информация о том, что Украина и западные союзники надеются, что встреча в Саудовской Аравии станет шагом для организации большого саммита мира в конце этого года. На этом саммите ожидают формирование планов завершения войны, которые будут основой для предстоящих переговоров между Украиной и Россией.
- В Госдепе США отсутствие российской стороны объяснили тем, что Москва не готова к цивилизованным переговорам. Представитель Госдепа Мэтью Миллер подчеркнул, что Россия еще до войны имела сомнительную дипломатическую репутацию. Разговаривать и договариваться – это не о ней.