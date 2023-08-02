Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Саме присутність китайської сторони є важливою компонентою майбутніх переговорів.
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"Вирішення конфлікту із Росією може бути військовим та невійськовим. Другий варіант передбачає цілковите знищення держави-терористки, і воно неможливе без співпраці Китаю із союзниками: треба, щоб КНР припинила постачати Росії будь-які товари та купувати у неї нафту", – наголосив політичний експерт.
Саудівська Аравія – не випадковий майданчик
Сам факт зустрічі у Джидді є позитивним сигналом на шляху до завершення війни та імплементації української Формули миру. Ймовірно, Саудівську Аравію обрали для такого заходу не випадково – країна є однаково близькою до США та Китаю.
"З одного боку, США – найближчий військовий партнер Саудівської Аравії, займається постачанням новітнього озброєння для неї, з іншого – саме Китай забезпечив Саудівській Аравії мир з Іраном. Якщо ми поглянемо на торговельний баланс країни, то Китай є її потужним партнером у цьому сенсі", – пояснив політтехнолог.
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Що відомо про мирні переговори у Саудівській Аравії
- У Саудівській Аравії 5 – 6 серпня відбудеться саміт за участю України, країн Європи, США та держав Глобального Півдня. Основною темою зустрічі буде питання досягнення миру в Україні. Росію на цю зустріч не запросили.
- У The Wall Street Journal з'явилась інформація про те, що Україна та західні союзники сподіваються, що зустріч у Саудівській Аравії стане кроком для організації великого саміту миру наприкінці цього року. На цьому саміті очікують формування планів щодо завершення війни, які будуть основою для майбутніх перемовин між Україною та Росією.
- Натомість у Держдепі США відсутність російської сторони пояснили тим, що Москва не готова до цивілізованих переговорів. Речник Держдепу Метью Міллер наголосив, що Росія ще до війни мала сумнівну дипломатичну репутацію. Розмовляти і домовлятися – це не про неї.