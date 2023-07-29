Саудівська Аравія не випадково є організаторкою цих переговорів. Євросоюз та США сподіваються, що Ер-Ріяду вдасться залучили до підтримки України якомога більше країн Глобального Півдня, а головне – Китаю.

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Які очікування від зустрічі

Україна та західні союзники, як відзначає видання, сподіваються на те, що зустріч у Саудівській Аравії стане кроком для організації великого саміту миру наприкінці цього року. На цьому саміті очікують формування планів щодо завершення війни, які будуть основою для майбутніх перемовин між Україною та Росією.

Росію на цю зустріч не запросили. Однак до Саудівської Аравії прибудуть представники 30 держав, серед яких Україна, Польща, Індонезія, Єгипет, Чилі, Мексика, ПАР, Індонезія, Замбія, Велика Британія, США. Очікується, що Вашингтон представлятиме радник президента Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

Саудівська Аравія вже докладала зусиль у перемовинах з Росією, особливо для обміну полоненими у вересні 2020 року. Тепер же Захід сподівається, що хороші відносини Ер-Ріяда та Пекіна допоможуть Саудівській Аравії вмовити Китай підтримати саме Україну в цій війні.

Також такі зустрічі організовують для того, щоб зменшити розбіжності між Україною та Глобальним Півднем, оскільки ці держави не підтримують мирний план України, який передбачає, що переговори з Росією почнуться тільки після повної деокупації території України та виведення російських військ.

Європейський дипломат у коментарі журналістам сказав, що Україна також сподівається на те, що країни Глобального Півдня таки погодяться на введення санкцій проти Росії, хоча це малоймовірно.

Зверніть увагу! Відповідно до рішення РНБО, ухваленого після організованих росіянами псевдореферендумів у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях, переговори з Росією зараз неможливі. Україна не відмовилася від перемовин з Росією, але поки її очолює Путін – перемовини неможливі, а тільки за умови зміни влади.