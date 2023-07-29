Саудовская Аравия не случайно является организатором этих переговоров. Евросоюз и США надеются, что Эр-Рияду удастся вовлечь в поддержку Украины как можно больше стран Глобального Юга, а главное – Китая.

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Какие ожидания от встречи

Украина и западные союзники, как отмечает издание, надеются, что встреча в Саудовской Аравии станет шагом для организации большого саммита мира в конце этого года. На этом саммите ожидают формирование планов завершения войны, которые будут основой для предстоящих переговоров между Украиной и Россией.

Россию на эту встречу не пригласили. Однако в Саудовскую Аравию прибудут представители 30 государств, среди которых Украина, Польша, Индонезия, Египет, Чили, Мексика, ЮАР, Индонезия, Замбия, Великобритания, США. Ожидается, что Вашингтон будет представлять советник президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Саудовская Аравия уже прилагала усилия в переговорах с Россией, особенно для обмена пленными в сентябре 2020 года. Теперь же Запад надеется, что хорошие отношения Эр-Рияда и Пекина помогут Саудовской Аравии уговорить Китай поддержать именно Украину в этой войне.

Также такие встречи организуют для того, чтобы снизить разногласия между Украиной и Глобальным Югом, поскольку эти государства не поддерживают мирный план Украины, предусматривающий, что переговоры с Россией начнутся только после полной деоккупации территории Украины и вывода российских войск.

Европейский дипломат в комментарии журналистам сказал, что Украина также надеется на то, что страны Глобального Юга согласятся на введение санкций против России, хотя это маловероятно.

Обратите внимание! Согласно решению СНБО, принятому после организованных россиянами псевдореферендумов в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, переговоры с Россией сейчас невозможны. Украина не отказалась от переговоров с Россией, но пока ее возглавляет Путин – переговоры невозможны, а только при смене власти.