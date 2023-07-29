В частности, в субботу, 29 июля, защитники Украины продолжали движение вперед на южном фланге вокруг Бахмута. Детальнее о событиях на передовой рассказала заместитель главы Минобороны Анна Маляр.
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На Востоке враг пытался наступать
Если на южном фланге вокруг Бахмута у военных Украины есть определенные продвижения, то на северном фланге продолжаются бои без изменения положений. Кроме того, на Бахмутское направление враг стягивает дополнительные силы и средства.
В самом городе Бахмут продолжаются обстрелы с обеих сторон. Враг интенсивно обстреливает, в том числе, из крупнокалиберных пулеметов, ПТУР, развернул систему наблюдения,
– сообщила Анна Маляр.
В других направлениях Востока враг пытался штурмовать позиции украинских защитников и продвигаться вперед. Однако безуспешно. В частности, оккупанты в субботу активно вели себя на:
- Купянском,
- Лиманском,
- Авдеевском,
- Марьинском направлениях
Так, в субботу на Купянском и Лиманском направлениях враг несколько раз без успеха пробовал наступать, однако понес потери. Пытался продвинуться вперед и на Авдеевском направлении, где продолжаются тяжелые бои. Однако, как отметила Анна Маляр, "наши защитники не оставляют ему никакого шанса".
На Марьинском направлении россияне 29 июля увеличили штурмовые действия с применением техники, в частности, танков и БМП. Однако военные Украины отразили все штурмы и ощутимо уничтожили вражеский наступательный потенциал.
Что происходит на Юге
Зато защитникам Украины таки удается постепенно, но уверенно продвигаться вперед. В частности, уверенное движение на Юге государства есть на Бердянском и Мелитопольском направлениях.
По всем направлениям наступления продолжаются бои. Наши защитники делают свою работу вокруг нескольких населённых пунктов. Но все детали тогда, когда позволит безопасность операций,
– рассказала Анна Маляр.
Контрнаступление ВСУ: последние новости с фронта
- В Генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на утро 29 июля украинские защитники продолжают вести наступательные бои на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а также по линии фронта наносят захватчикам колоссальные потери. Захватчики на Юге Украины пытаются хоть как-то помешать контрнаступлению героев.
- Ход контрнаступления был проанализирован и в Институте изучения войны. Там сообщили, что украинские войска ведут контрнаступательные операции, по меньшей мере, на трех участках фронта и продвинулись вперед под Бахмутом.
- В разведке Великобритании сообщили, что сразу на двух участках фронта, а именно на Юге, усилились боевые действия. Также разведка сообщила, что украинские воины разгромили российских десантников.