В актуальном обзоре Института изучения войны (ISW) проанализировали ход контрнаступления. В частности, какова ситуация вблизи города-крепости Бахмута по состоянию на 28 – 29 июля.

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Продвижение на фалангах Бахмута

Силы обороны продолжают контрнаступательные операции на Северном и Южном флангах Бахмута. В обзоре приводят заявление заместителя министра обороны Анны Маляр о том, что украинские силы продолжают продвижение на юг от Бахмута.

В ISW также отметили, что один из российских "военкоров" заявил 28 июля, что украинские силы продвинулись. вперед возле Курдюмовки и Андреевки.

Российские "военкоры" также писали, что украинские военные продолжают наземные атаки вдоль границы Донецкой и Запорожской областей возле Старомайорского (9 километров южнее Великой Новоселки) и Урожайного (9 километров южнее Великой Новоселки).

"Низка российских пропагандистов признала, что украинские силы захватили Старомайорское", – говорится в отчете.

Бердянское направление: что происходит

В ISW также ссылаются на украинский источник, который сообщил, что украинские военные продвинулись в 10 – 12 километрах от основной линии обороны россиян на Бердянском направлении.

В то же время отмечают, что вражеские обозреватели утверждают, что российская армия отразила украинские наземные атаки возле Роботино (10 километров к югу от Орехова), Вербового (17 километров к юго-востоку от Орехова) и Пятихаток (25 километров к юго-западу от Орехова). Западной части Запорожской области.

К слову, в Bloomberg констатировали, что Украина начала большое наступление на Юге. По словам экспертов, операции нашей армии набирают обороты – им удается демонстрировать хорошие результаты на поле боя и давать отпор противнику.