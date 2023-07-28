Украинские войска на Юге впервые можно увидеть на одной из критических российских оборонительных линий "зубы дракона" на новом видео, распространяющемся в российских соцсетях. Журналисты CNN отмечают, что события на видео происходят в Запорожской области.

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Наступление Украины на Юге за последние несколько дней достигло значительных успехов

На видео, снятом с российской военной позиции, видно, как украинский военный автомобиль движется по полю, направляясь к рву перед большим рядом "зубов дракона". Появляется водитель машины и возвращается к лесополосе.

Спутниковые снимки месяцами показывают, что россияне установили линии "зубов дракона" на всей территории, которую они временно контролируют в Украине.

"Зубы дракона" проложены в три ряда глубиной, которые тянутся на сотни километров. С обеих сторон бетонных линий российские войска также вырыли массивные противотанковые траншеи.

Хотя трудно сказать, что именно происходит на видео, однако этот ролик свидетельствует об успехах Украины на Юге.

Очевидно, что украинское контрнаступление в южной части страны за последние несколько дней достигло значительных успехов. Способность украинцев оттеснить российские войска за линию "зубов дракона" является четким показателем того, что контрнаступление пока успешным,

– пишет CNN.

В то же время журналисты отмечают, что линия обороны также является значительным препятствием, которое контрнаступление должно будет преодолеть в течение следующих дней, недель и месяцев.

Украина начала большое наступление на Юге