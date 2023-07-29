В актуальному огляді Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували хід контрнаступу. Зокрема, якою є ситуація поблизу міста-фортеці Бахмута станом на 28 – 29 липня.

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Просування на фалангах Бахмута

Сили оборони продовжують контрнаступальні операції на Північному та Південному флангах Бахмута. В огляді наводять заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр про те, що українські сили продовжують просування на Південь від Бахмута.

В ISW також зазначили, що один з російських "воєнкорів" заявив 28 липня, що українські сили просунулися вперед біля Курдюмівки та Андріївки.

Російські "воєнкори" також писали, що українські військові продовжують наземні атаки вздовж кордону Донецької та Запорізької областей біля Старомайорського (9 кілометрів на Південь від Великої Новосілки) та Урожайного (9 кілометрів на Південь від Великої Новосілки).

"Низка російських пропагандистів визнала, що українські сили захопили Старомайорське", – йдеться у звіті.

Бердянський напрямок: що відбувається

В ISW також посилаються на українське джерело, яке повідомило, що українські військові просунулися на 10 – 12 кілометрів від основної лінії оборони росіян на Бердянському напрямку.

Водночас зазначають, що ворожі оглядачі стверджують, що російська армія відбила українські наземні атаки біля Роботиного (10 кілометрів на Південь від Оріхова), Вербового (17 кілометрів на Південний схід від Оріхова) та П'ятихаток (25 кілометрів на Південний захід від Оріхова) у Західній частині Запорізької області.

До слова, у Bloomberg констатували, що Україна почала великий наступ на Півдні. За словами експертів, операції нашої армії набирають обертів – їм вдається демонструвати хороші результати на полі бою та давати відсіч противнику.