У четвер, 27 липня, Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що ЗСУ деокупували Старомайорське у Донецькій області. Запеклі бої за населений пункт тривали не один тиждень. 24 Канал показує на карті, де розташоване село.

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Розташування Старомайорська

Варто сказати, що це село є одним з населених пунктів на Таврійському напрямку. Воно розташоване на лівому березі річки Мокрі Яли та межує зі Запорізькою областю.

Відстань до центру громади, селища Велика Новосілка, становить близько 14 кілометрів та проходить автошляхом Т0518.

Старомайорське (Волноваський район, Донецька область): шукайте на карті від DeepState

Ще 16 липня стало відомо, що наші оборонці взяли під контроль північну частину цього населеного пункту.

Після цього окупанти намагалися її відбити, однак врешті-решт їм довелось почати здійснювати "жест доброї волі".

25 липня у ЗСУ повідомляли, що вдалось просунутись ще на 750 метрів у глибину противника в районі Старомайорська.

27 липня 2023 року можна сміливо констатувати, що село знову стало українським. Збройні Сили у ньому закріпилися.

Наш Південь. Наші хлопці. Слава Україні,

– прокоментував президент.

Окрім того, на це відреагувала заступниця глави Міноборони Ганна Маляр: "Старомайорське у Донецькій області – звільнили. Зараз наші оборонці продовжують зачищати населений пункт".

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Контрнаступ ЗСУ – не зупинити