ЗСУ продовжують наступальні операції на різних ділянках фронту. Зокрема, Сили оборони мають успіх на Бердянському напрямку.
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Сили оборони взяли під контроль частину Старомайорського
У Генштабі підтвердили, що ЗСУ взяли під контроль північну частину Старомайорського, що у Донецькій області. Крім того, противник здійснив невдалу спробу відновлення втраченого положення.
Дивіться на карті, де розташоване Старомайорське
Як бачимо, на карті DeepState станом на 20:55 не оновили інформацію щодо звільнення північної частини села на Донеччині. До слова, Старомайорське розташоване поблизу звільненого села Макарівка.
У Генштабі також повідомили, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Українські захисники продовжують наступати на Сході. Сергій Череватий наголосив, що ЗСУ ретельно готувалися до наступальних дій, тому втрати у кілька разів менші, аніж у ворога. У Міноборони також повідомили, що ситуація на Сході дещо загострилася – російські загарбники намагаються наступати відразу на кількох напрямках.
- ЗСУ на Півдні також мають потужні результати. Наталія Гуменюк заявила, що протягом тижня Сили оборони знищили 10 ворожих човнів, кілька великокаліберних гаубиць типу "Мста-Б" та "Гіацинт", а також велику кількість станцій радіоелектронної боротьби, які росіяни розгортають для того, щоб працювали їхні розвідувальні безпілотники та не працювали українські.
- У Нацгвардії заявили, що ЗСУ готуються до наступу на Херсонському напрямку. Нині ведеться активна розвідка і вогневе ураження на всю глибину оборони противника з метою підготовки районів та рубежів для наступальних дій.