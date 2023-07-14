Про це під час брифінгу розповів заступник директор департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії полковник Микола Уршалович, повідомляє 24 Канал.

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Українські бійці готуються до наступу на Херсонському напрямку

Уршалович розповів, що на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують здійснювати тиск на противника.

Ведеться активна розвідка і вогневе ураження на всю глибину оборони противника з метою підготовки районів та рубежів для наступальних дій,

– заявив полковник.

За його словами, українські розвідники за останній період виявили 393 цілі ворога. У співпраці з підрозділами ЗСУ та СБУ частину з них знищили.

Уршалович зауважив, що артилеристи Нацгвардії продовжують працювати на Лиманському, Бахмутському та Оріхівському напрямках. Їм вдалося:

виконати 570 вогневих задач,

знешкодити понад 50 окупантів, 14 з яких ліквідували,

знищити 2 склади росіян, де зберігали боєкомплекти до артилерії.

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На Авдіївському напрямку готують плацдарм для розширення наступальних дій

За словами полковника, на Авдіївському напрямку нацгвардійці готують плацдарм для розширення наступальних дій.

На Авдіївському напрямку втрат позицій та територій не допущено. Противник атакує постійно, робить вилазки, але його спроби успіхів не мають. Підрозділи Національної гвардії утримують ініціативу та готують плацдарм для розширення та продовження наступальних дій,

– заявив Уршалович.

Він додав, що на цьому напрямку спецпризначенці Нацгвардії розрахунком Javelin знищили російський танк разом з екіпажем. За тиждень наші воїни ліквідували там 58 росіян, а поранили 9 ворожих солдатів.