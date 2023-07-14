Об этом во время брифинга рассказал заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии полковник Николай Уршалович, сообщает 24 Канал.

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Украинские бойцы готовятся к наступлению на Херсонском направлении

Уршалович рассказал, что на Херсонском направлении Силы обороны продолжают оказывать давление на противника.

Ведется активная разведка и огневое поражение на всю глубину обороны противника с целью подготовки районов и рубежей для наступательных действий.

– заявил полковник.

По его словам, украинские разведчики за последний период обнаружили 393 цели врага. В сотрудничестве с подразделениями ВСУ и СБУ часть из них была уничтожена.

Уршалович отметил, что артиллеристы Нацгвардии продолжают работать на Лиманском, Бахмутском и Ореховском направлениях. Им удалось:

выполнить 570 огневых задач,

обезвредить более 50 оккупантов, 14 из которых ликвидировали,

уничтожить 2 склада россиян, где хранились боекомплекты к артиллерии.

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На Авдеевском направлении готовят плацдарм для расширения наступательных действий

По словам полковника, на Авдеевском направлении нацгвардейцы готовят плацдарм для расширения наступательных действий.

На Авдеевском направлении потери позиций и территорий не допущены. Противник атакует постоянно, совершает вылазки, но его попытки успехов не имеют. Подразделения Национальной гвардии удерживают инициативу и готовят плацдарм для расширения и продолжения наступательных действий,

– заявил Уршалович.

Он добавил, что на этом направлении спецназовцы Нацгвардии расчетом Javelin уничтожили российский танк вместе с экипажем. За неделю наши воины ликвидировали там 58 россиян, а ранили 9 вражеских солдат.

Обратите внимание! За более чем 500 дней полномасштабного вторжения Силы обороны Украины ликвидировали 236 590 российских бойцов. Заметим, что реальная цифра может быть значительно больше, ведь подсчет усложняется активными боевыми действиями.