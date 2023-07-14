Об этом заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов. Кремль назвал "ужасным" его майское заявление о том, что "украинцы будут продолжать убивать россиян в любой точке мира до полной победы".

Пропагандисты, как всегда, все перекрутили и начали манипулировать. На самом же деле Буданов говорил о военных преступниках – россиянах, причастных к террору и убийствам мирных украинцев.

Интересно Украина имеет аналог, – Байден еще не определился с предоставлением Киеву ракет ATACMS



У Украины уже есть свой Моссад

Недавно Россия обвинила украинские спецслужбы в убийстве пророссийского блоггера и журналиста. Однако Киев отрицает свою причастность. В апреле суд в Москве даже заочно арестовал Буданова по обвинению в терроризме.

Перспектива того, что ГУР посылает убийц охотиться за врагами Украины, вызвала сравнение с израильским Моссадом. Буданов не выступает против такой аналогии.

Если вы спрашиваете о Моссаде, который известен тем, что ликвидирует врагов своего государства, то мы это делали и будем делать. Нам не нужно ничего создавать, потому что это уже существует,

– заявил глава ГУР.

Он начал свою военную карьеру как спецназовец и служил на Востоке после того, как Россия незаконно аннексировала Крым, а ее прихвостни захватили восточные территории Украины. Буданов был трижды ранен.

С тех пор как он возглавил ГУР, на него было много неудачных покушений, в том числе взрыв автомобиля, во время которого нападавший сам подорвался на взрывчатке.

"Единственное, что я могу сказать, это то, что они не прекратили попыток, но я повторяю – это все бесполезно", – подчеркнул глава ГУР.

В конце мая российская авиация нанесла удар по его штаб-квартире на Рыболовном полуострове в Киеве. После этого последовало много сообщений в российских СМИ о том, что Буданов был тяжело ранен. Однако сам глава украинской разведки приуменьшил значение этого события.

"Это была не первая их попытка. Но, как вы видите, мы снова здесь, в главных помещениях этого здания. Когда вы были снаружи, вы могли видеть, что люди ходят, работают. Все работает так, как должно работать", – ответил он журналистам.