Следует отметить, что лидер США и Владимир Зеленский обсуждали поставки этих ракет Киеву. По словам главы государства, соответствующее решение пока не было принято.
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Украина имеет аналог ATACMS
Журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс спросила Байдена, рассматривает ли он все еще вопрос передачи Украине баллистических ракет класса "земля – земля".
Да, но они уже имеют аналог ATACMS, и больше всего им нужны артиллерийские снаряды. Мы над этим работаем,
– ответил американский лидер.
Что такое ATACMSArmy Tactical Missile System – американская тактическая баллистическая ракета класса "земля – земля". Их пусковыми установками являются реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS, которые уже есть в Украине. Дальность стрельбы ATACMS в зависимости от модификации составляет от 140 до 300 километров.
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Украине нужны ATACMS: коротко
- В Белом доме еще не определились, поставлять ли Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. По информации издания The New York Times, в администрации Джозефа Байдена "продолжаются дебаты" по этому вопросу.
- Ранее другое американское издание Wall Street Journal сообщило, что якобы власти США были близки к согласованию. На это будто бы повлияли произошедшие в России события. Речь идет о мятеже, который пытался совершить главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.
- В то же время глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли подчеркнул, что решение о предоставлении Украине ATACMS принимает лично президент США Джозеф Байден. Также он добавил, что Белый дом постоянно контактирует с украинскими властями относительно нужного ВСУ вооружения и корректирует свои решения.