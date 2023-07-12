Следует отметить, что лидер США и Владимир Зеленский обсуждали поставки этих ракет Киеву. По словам главы государства, соответствующее решение пока не было принято.

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Украина имеет аналог ATACMS

Журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс спросила Байдена, рассматривает ли он все еще вопрос передачи Украине баллистических ракет класса "земля – земля".

Да, но они уже имеют аналог ATACMS, и больше всего им нужны артиллерийские снаряды. Мы над этим работаем,

– ответил американский лидер.

Что такое ATACMS Army Tactical Missile System – американская тактическая баллистическая ракета класса "земля – земля". Их пусковыми установками являются реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS, которые уже есть в Украине. Дальность стрельбы ATACMS в зависимости от модификации составляет от 140 до 300 километров.

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Украине нужны ATACMS: коротко