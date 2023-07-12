Зеленский поблагодарил Байдена за оказание кассетных боеприпасов и другую военную поддержку.

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Зеленский встретился с Байденом

Глава государства в 17.00 сообщил о начале встречи с президентом США.

В поле зрения безопасность и все, что ее усиливает. Будет содержательно,

– подчеркнул Зеленский.

Зеленский перед началом двусторонней встречи поблагодарил Байдена за оказание кассетных боеприпасов и другую военную поддержку.

"Мы тратим эти деньги на спасение наших жизней, а также жизней европейцев и всего мира. Спасибо большое за этот саммит. В конце этого саммита у нас был этот успешный Совет (Украина – НАТО – 24 Канал) и гарантии безопасности, о которых, как вы сказали, мы начали говорить в Киеве", – заявил президент, назвав гарантии безопасности "очень конкретной вещью".