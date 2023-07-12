Об этом в телеинтервью рассказал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Байден может объявить о передаче этих ракет ВСУ.
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Байден поговорит с Зеленским
Салливан заявил, что президент США будет откровенным во время встречи с Зеленским на саммите НАТО в Литве. Однако он планирует "внимательно выслушать" украинского лидера после того, как он выразил разочарование статусом членства его страны в НАТО.
Советник по национальной безопасности также указал на причины, почему нашему государству не предложат членство во время этого саммита НАТО. В частности, говорится о:
- том факте, что Альянс будет в состоянии войны с Россией, если Украина присоединится сейчас,
- необходимости проведения дополнительных реформ.
Альянс в один голос заявил вчера вечером, что мы с нетерпением ждем будущего с Украиной в НАТО. Мы будем работать с Украиной по пути в НАТО. Но мы не готовы пригласить Украину сегодня,
– заявил Салливан.
По его словам, у Зеленского, очевидно, есть другой взгляд на это.
"Но президент Байден будет сегодня с ним откровенным, как он был во время каждого телефонного разговора и встречи, которую они провели, излагая свою аргументацию, свои соображения, а затем внимательно выслушивая то, что должен сказать президент Зеленский", – отметил чиновник.
Отвечая на вопрос, какие конкретные реформы должна осуществить Украина, Салливан отметил, что "мяч находится на украинском поле в рамках процесса Годовой национальной программы НАТО". Однако Альянс и Киев "будут уделять особое внимание быстрому продвижению в определенных областях для усиления устойчивости украинской демократии".
Салливан заявил, что понимает желание Украины стать членом НАТО "как можно скорее", но отметил, что ситуация является "динамической".
"НАТО должен сохранять гибкость – тесно сотрудничать с Украиной на ее пути к принятию решения о том, когда, в дальнейшем, имеет смысл ее принять", – подытожил советник.