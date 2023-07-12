Об этом в телеинтервью рассказал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Байден может объявить о передаче этих ракет ВСУ.

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Байден поговорит с Зеленским

Салливан заявил, что президент США будет откровенным во время встречи с Зеленским на саммите НАТО в Литве. Однако он планирует "внимательно выслушать" украинского лидера после того, как он выразил разочарование статусом членства его страны в НАТО.

Советник по национальной безопасности также указал на причины, почему нашему государству не предложат членство во время этого саммита НАТО. В частности, говорится о:

том факте, что Альянс будет в состоянии войны с Россией, если Украина присоединится сейчас,

необходимости проведения дополнительных реформ.

Альянс в один голос заявил вчера вечером, что мы с нетерпением ждем будущего с Украиной в НАТО. Мы будем работать с Украиной по пути в НАТО. Но мы не готовы пригласить Украину сегодня,

– заявил Салливан.

По его словам, у Зеленского, очевидно, есть другой взгляд на это.

"Но президент Байден будет сегодня с ним откровенным, как он был во время каждого телефонного разговора и встречи, которую они провели, излагая свою аргументацию, свои соображения, а затем внимательно выслушивая то, что должен сказать президент Зеленский", – отметил чиновник.

Отвечая на вопрос, какие конкретные реформы должна осуществить Украина, Салливан отметил, что "мяч находится на украинском поле в рамках процесса Годовой национальной программы НАТО". Однако Альянс и Киев "будут уделять особое внимание быстрому продвижению в определенных областях для усиления устойчивости украинской демократии".

Салливан заявил, что понимает желание Украины стать членом НАТО "как можно скорее", но отметил, что ситуация является "динамической".

"НАТО должен сохранять гибкость – тесно сотрудничать с Украиной на ее пути к принятию решения о том, когда, в дальнейшем, имеет смысл ее принять", – подытожил советник.

Обратите внимание! Газета New York Times 11 июля написала со ссылкой на свои источники, что Белый дом ведет непубличные дискуссии о поставках в Украину ATACMS, дальность которых составляет около 300 километров, что примерно на 60 километров больше, чем у поставленных Британией и Францией крылатых ракет Storm Shadow и SCALP. Киев уже давно просит дать украинской армии эти ракеты, которыми можно стрелять из уже имеющихся в Украине установок Patriot.