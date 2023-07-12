Эксперт Defence Express Иван Киричевский отметил, что происходит логический и последовательный процесс. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Изготовлены под кассетную боеголовку

Он обратил внимание, что как только был снят определенный блок по предоставлению Украине кассетных снарядов, сразу Франция согласилась передать нам дальнобойные ракеты SCALP-EG.

Особенность французских ракет в том, что они изготовлены под кассетную боеголовку для поражения, в частности аэродромов. Кроме того, ATACMS в базовой версии произведен под кассетную боеголовку,

– подчеркнул Киричевский.

Также следует учитывать, что в американском арсенале может быть такая же проблема, как и в российском. Оружие, которое долгое время пролежало на складах, нуждается в ремонте.

И потому разговоры о том, что в США "ведутся переговоры" о предоставлении ATACMS, могут быть связаны с тем, что американцы выясняют готовность этого оружия к применению.

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Нужны и США

Кроме того, в 2023 году должна была появиться ракета Precision Strike Missile (PrSM) к HIMARS вместо ATACMS. И потому предполагалось, что ATACMS станут не нужны. Соответственно, их состояние на складах не отслеживали.

Однако оказалось, что ракеты PrSM будут на вооружении в армии США не раньше 2025 года. Поэтому можно предположить, что Белый дом не хочет оставлять свою армию без оперативно-тактических ракет, таких как ATACMS.

"Возникает слишком много сложных моментов, которые в официальной коммуникации нельзя объяснить. Поэтому приходится использовать политическую риторику, и поэтому возникает очень много недоразумений по поводу того, что на самом деле происходит в США", – пояснил Иван Кирический.

ATACMS Army Tactical Missile System – американская тактическая баллистическая ракета класса "земля – земля". Они используются ракетными системами HIMARS. Дальность стрельбы ATACMS зависит от модификации от 140 до 300 километров.

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