О переговорах издание отметило, ссылаясь на неназванных чиновников США и Европы. Следует отметить, что ракеты ATACMS могут бить на расстояние 160 – 300 километров и могли бы помочь ВСУ уничтожать резервы россиян еще на подходе.
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Что известно о разговорах в Белом доме
Двое американских чиновников и один европейский рассказали о негласных дебатах внутри администрации Байдена относительно того, отправлять ли (Украине – 24 Канал) даже несколько управляемых ракет класса "земля – земля", которые зарезервированы для ответа на другие угрозы безопасности,
– говорится в сообщении.
Кстати, издание отмечает, что Франция ранее также, как и Штаты, исключала возможность предоставления Украине ракет большей дальности. Ведь Париж опасался, что оружие может применяться для поражения целей на территории России и это, вероятно, может привести к эскалации конфликта.
Но уже 11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция предоставит Украине дальнобойные ракеты. Вероятно, говорится о французской версии британской дальнобойной ракеты. Storm Shadow, которая уже есть в Украине, – SCALP.
Кратко о ATACMS
- Американские ракеты ATACMS в разных модификациях позволяют поражать фортификационные сооружения, военные объекты, склады с боеприпасами, скопление живой силы и техники и узлы врага.
- Ведь они имеют дальность поражения до 300 километров. Их базовая версия имеет вес 1 670 килограммов, цена – в пределах 1 миллиона долларов за единицу.
- В конце июня иностранная пресса писала, что якобы США близки к предоставлению этих ракет Украине. Однако уже в начале июля глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что такого решения в Белом доме нет. Подробнее о его позиции читайте по ссылке.