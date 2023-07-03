Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, офицер запаса ВСУ Андрей Крамаров. По его словам, процент сбития россиянами ракет Storm Shadow составляет всего 10 – 15%.

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Более эффективные удары по позициям врага

Крамаров отметил, что ATACMS – это баллистические ракеты. Они используют очень точные кассетные боеприпасы, которые могут находить свою цель. Поэтому удары по скоплениям техники оккупантов могут быть значительно эффективнее.

Захватчики имеют советские и постсоветские средства ПВО, поэтому не смогут ими сбивать баллистические ракеты ATACMS.

Для их средств ПВО даже ракета Storm Shadow является проблемой. А вот с ракетами ATACMS не смогут справляться. Это разные типы вооружения, которые используются по разным целям. Если добавить такой компонент, это бы очень помогло и увеличило нашу эффективность на поле боя,

– убежден он.

Крамаров о ракетах ATACMS: смотрите видео

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