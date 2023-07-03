Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, офицер запаса ВСУ Андрей Крамаров. По его словам, процент сбития россиянами ракет Storm Shadow составляет всего 10 – 15%.
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Более эффективные удары по позициям врага
Крамаров отметил, что ATACMS – это баллистические ракеты. Они используют очень точные кассетные боеприпасы, которые могут находить свою цель. Поэтому удары по скоплениям техники оккупантов могут быть значительно эффективнее.
Захватчики имеют советские и постсоветские средства ПВО, поэтому не смогут ими сбивать баллистические ракеты ATACMS.
Для их средств ПВО даже ракета Storm Shadow является проблемой. А вот с ракетами ATACMS не смогут справляться. Это разные типы вооружения, которые используются по разным целям. Если добавить такой компонент, это бы очень помогло и увеличило нашу эффективность на поле боя,
– убежден он.
Крамаров о ракетах ATACMS: смотрите видео
ATACMS для Украины: последние новости
- Накануне издание The Wall Street Journal сообщило, что после мятежа Евгения Пригожина в России, что показало все слабости путинской диктатуры, Вашингтон приблизился к решению о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS, однако когда его окончательно примут – неизвестно.
- Впоследствии издание CNN со ссылкой на анонимные источники из администрации Байдена сообщило, что Белый дом изучает возможности относительно предоставления Украине кассетных боеприпасов.
- Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что сейчас такого решения в Белом доме нет. Однако свою позицию Вашингтон постоянно пересматривает.