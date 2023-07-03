Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, офіцер запасу ЗСУ Андрій Крамаров. За його словами, відсоток збиття росіянами ракет Storm Shadow становить всього 10 – 15%.

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Ефективніші удари по ворожих позиціях

Крамаров зазначив, що ATACMS – це балістичні ракети. Вони використовують дуже точні касетні боєприпаси, які можуть знаходити власну ціль. Тому удари по скупченнях техніки окупантів можуть бути значно ефективнішими.

Загарбники мають радянські та пострадянські засоби ППО, тому не зможуть ними збивати балістичні ракети ATACMS.

Для їхніх засобів ППО навіть ракета Storm Shadow є проблемою. А от з ракетами ATACMS не зможуть справлятися. Це різні типи озброєння, які використовуються по різних цілях. Якщо додати таку компоненту, це б дуже допомогло та збільшило нашу ефективність на полі бою,

– переконаний він.

Крамаров про ракети ATACMS: дивіться відео

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