На рішення Сполучених Штатів могла вплинути ситуація всередині Росії. Власне, збройний заколот, організований Євгєнієм Пригожиним дав черговий поштовх Вашингтону.

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ATACMS можуть надати Україні

У виданні пишуть, що на пришвидшення рішення щодо передачі ракет ATACMS вплинули події останніх днів. Якщо говорити детальніше, то мовиться про боротьбу, яка точиться всередині військового керівництва та тих, хто рветься до влади.

Але є одне "але". США близькі до моменту, коли передадуть Україні ATACMS. Утім, достеменно невідомо, коли це може статися.

Хай там як, ми не маємо жодного сумніву в тому, що це точно відбудеться. Ми спостерігаємо певну закономірність:

спочатку у США кажуть, що цього Україні ніколи не дадуть;

потім не сперечаються з відповідними проханнями;

потім кажуть, що не виключають, що Україна отримає певний вид зброї;

потім упродовж певного періоду часу підігрівається інтерес навколо цієї теми;

а вже потім раптово певний вид озброєння нам передають.

Щось подібне буде і з винищувачами F-16. Просто слід розуміти, що їх не можуть просто так передати. Для цього потрібно не лише навчати пілотів і механіків, а й організувати цілу інфраструктуру. Щоб ці літаки могли не лише використовувати під час бойових завдань, а й належним чином обслуговувати.

Нагадаємо, що напередодні США несподівано оголосили про військовий пакет допомоги для України. Цього разу його загальна сума складала 500 мільйонів доларів.

Що увійшло до пакета допомоги

Він містить безліч позицій, необхідних нашим захисникам для проведення успішного контрнаступу, зокрема: