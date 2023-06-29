Уже 11 та 12 липня у столиці Литви західні лідери зустрінуться, аби обговорити ряд важливих питань. Привідкрив завісу стосовно того, що відбуватиметься на саміті, зокрема, Державний секретар США Ентоні Блінкен.

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Чергова допомога для України

За словами посадовця, зараз важливо обговорювати не лише те, що відбувається безпосередньо між членами Блоку, а й – підтримку України та надання нам допомоги для укріплення обороноспроможності на перспективу: "І тут є багато про що говорити, але я також впевнений, що це саме та ціль, до якого ми збираємося добратися".

Ви побачите на саміті НАТО дуже потужний пакет для України, політичний і практичний. Я не збираюся випереджати, де ми приземлимося у Вільнюсі, але я досить у цьому впевнений,

– констатував Блінкен.

Окрім того, він переконаний, що зараз коаліція країн-партнерів нашої держави, як ніколи, міцна. Як зазначив держсекретар США, важливо підтримувати Збройні Сили, адже просто зараз вони здійснюють контрнаступальні операції.

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