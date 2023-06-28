У Вільнюсі, що є столицею Литви, 11 та 12 липня відбуватиметься саміт країн НАТО. Разом з тим на спільній пресконференції пані прем'єр-міністер Естонії Кая Каллас та генсек Альянсу Єнс Столтенберг 28 червня у Брюсселі зробили декілька важливих заяв стосовно цього. Про це інформує 24 Канал з посиланням на трансляцію від Sky News.

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НАТО підтримає членство України, але не зараз

Як зазначив Столтенберг, умовою для початку змістовного обговорення членства України в НАТО є перемога нашої держави у війні з Росією. Також він заявив про продовження політики "відкритих дверей" – тобто підтримки членства нашої країни в Блоці у майбутньому.

Ми всі згодні, що Україна стане членом цього Альянсу. І ми всі згодні, що союзники по НАТО та Україна повинні вирішити, коли настане час запросити Україну стати членом Блоку,

– констатував генсек.

Окрім того, він заакцентував на тому, що у пріоритеті для НАТО зараз є забезпечення перемоги України у війні проти Росії. Зокрема, очевидно, йдеться про збройну підтримку.

Зверніть увагу! Колега Столтенберга, Кая Каллас, пообіцяла "сюрприз" щодо членства України в НАТО, про який стане відомо уже на липневому саміті. Тому про що саме йдеться, можна лише поки здогадуватись.

Про який "сюрприз" мовиться?