В Вильнюсе, столице Литвы, 11 и 12 июля пройдет саммит стран НАТО. Вместе с тем на совместной пресс-конференции госпожа премьер-министр Эстонии Кая Каллас и генсек Альянса Йенс Столтенберг 28 июня в Брюсселе сделали несколько важных заявлений по этому поводу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию от Sky News.
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НАТО поддержит членство Украины, но не сейчас
Как отметил Столтенберг, условием для начала содержательного обсуждения членства Украины в НАТО есть победа нашего государства в войне с Россией. Также он заявил о продолжении политики "открытых дверей" – то есть поддержки членства нашей страны в Блоке в будущем.
Мы все согласны с тем, что Украина станет членом этого Альянса. И мы все согласны, что союзники по НАТО и Украине должны решить, когда придет время пригласить Украину стать членом Блока,
– констатировал генсек.
Кроме того, он акцентировал внимание на том, что в приоритете для НАТО сейчас является обеспечение победы Украины в войне против России. В частности, очевидно, речь идет о вооруженной поддержке.
О каком "сюрпризе" говорится?
- Справедливо будет упомянуть недавно заявление главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова относительно саммита НАТО в Вильнюсе. Из него понятно, что у Украины очень высокие ожидания от этого события.
- Собственно, Резников надеется, что наше государство наконец-то получит прямое приглашение на вступление в Альянс и страны Договора исправят ошибку 2008 года.
- Тогда мы вместе с Грузией на саммите НАТО в Бухаресте должны были получить план действий по членству в Блоке, однако это решение заблокировали определенные страны под давлением России.