На саммите НАТО в Бухаресте Путин выступил против вступления украинского государства в Альянс. Об этом сообщила бывший Государственный секретарь США Кондолиза Райс в видеообращение к участникам Киевского Форума безопасности, информирует 24 Канал.

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Райс припомнила инцидент с Путиным во время саммита НАТО в Бухаресте

Экс-госсекретарь США подчеркнула, что в 2008 году Украина и Грузия должны были получить план действий по членству в Альянсе. Однако впоследствии члены НАТО решили отказаться от этой идеи.

"В тот день мы решили, что этого нельзя сделать. Несмотря на то, что США и президент Буш были уверены, что время предоставить Украине ПДЧ пришло", – подчеркнула Райс.

Кроме этого, она также вспомнила "отвратительный момент того дня", когда президент Путин назвал нашу страну "ненастоящей" и считал ее "нераздельной с Россией". Райс полагает, что сейчас кремлевский диктатор, вероятно, изменил свое мнение.

Сейчас он уже понимает – что Украина очень настоящая, что есть сильная национальная идея, горящая в сердце каждого украинца,

– отметила она.

Несмотря на это, Райс подчеркнула, что в тот день члены НАТО также сделали очень важное заявление - "однажды Украина станет членом Альянса". Она до сих пор в этом убеждена.

Будущее Европы зависит от Украины

Кондолиза Райс также добавила, что будущее европейского континента, в первую очередь, зависит от победы Украины в войне с Россией. Она также отметила, что свободные народы мира поддерживают эту идею и готовы помогать украинцам.

В заключение она подчеркнула, что США возьмут на себя лидерство в восстановлении территориальной целостности, наказании военных преступников и послевоенном восстановлении Украины.

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