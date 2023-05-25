На саммите НАТО в Бухаресте Путин выступил против вступления украинского государства в Альянс. Об этом сообщила бывший Государственный секретарь США Кондолиза Райс в видеообращение к участникам Киевского Форума безопасности, информирует 24 Канал.
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Райс припомнила инцидент с Путиным во время саммита НАТО в Бухаресте
Экс-госсекретарь США подчеркнула, что в 2008 году Украина и Грузия должны были получить план действий по членству в Альянсе. Однако впоследствии члены НАТО решили отказаться от этой идеи.
"В тот день мы решили, что этого нельзя сделать. Несмотря на то, что США и президент Буш были уверены, что время предоставить Украине ПДЧ пришло", – подчеркнула Райс.
Кроме этого, она также вспомнила "отвратительный момент того дня", когда президент Путин назвал нашу страну "ненастоящей" и считал ее "нераздельной с Россией". Райс полагает, что сейчас кремлевский диктатор, вероятно, изменил свое мнение.
Сейчас он уже понимает – что Украина очень настоящая, что есть сильная национальная идея, горящая в сердце каждого украинца,
– отметила она.
Несмотря на это, Райс подчеркнула, что в тот день члены НАТО также сделали очень важное заявление - "однажды Украина станет членом Альянса". Она до сих пор в этом убеждена.
Будущее Европы зависит от Украины
Кондолиза Райс также добавила, что будущее европейского континента, в первую очередь, зависит от победы Украины в войне с Россией. Она также отметила, что свободные народы мира поддерживают эту идею и готовы помогать украинцам.
В заключение она подчеркнула, что США возьмут на себя лидерство в восстановлении территориальной целостности, наказании военных преступников и послевоенном восстановлении Украины.
У Украины есть амбициозные ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе
- Генеральный секретарь Йенс Столтенберг 24 мая подчеркнул, что он ожидает от саммита решений по гарантиям безопасности для Украины. Кроме этого, он планирует обсудить вопросы поставок самолетов F-16, однако подчеркнул, что это, скорее всего, произойдет после победы нашей страны.
- В ходе прошедшего в июле следующего саммита НАТО в Вильнюсе страны-члены Альянса также планируют утвердить секретные военные планы. Документы впервые со времен "холодной войны" будут подробно описывать, какой будет ответ на возможное нападение России.
- До этого в марте 2023 года Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает гарантий безопасности от НАТО еще до вступления в Альянс. Также президент хочет видеть от Альянса шаги навстречу нашей стране.