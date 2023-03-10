Во время брифинга с премьер-министром Финляндии Санной Марин зеленский заявил, что ожидает во время саммита в Вильнюсе увидеть другие шаги, кроме того статуса, который Украина имеет сейчас в отношении НАТО. Об этом пишет 24 Канал.

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Зеленский ожидает от НАТО гарантий безопасности

Президент подчеркнул, что Украина благодарит все государства НАТО, которые поддерживают ее на поле боя. Тем не менее нам нужны стратегические гарантии безопасности еще до вступления в Альянс.

Зеленский признался, что на Вильнюсском саммите хотел бы видеть "какие-то ответные шаги вперед, кроме того статуса, который сегодня есть у нас в наших отношениях с НАТО".

На этом пути нам необходимы гарантии безопасности. И даже если мы не можем быть в НАТО во время войны, мы хотели бы гарантировать соответствующие гарантии безопасности на этом пути, пока мы еще не в НАТО. И именно соответствующих шагов навстречу со стороны государства НАТО к Украине, к этим гарантиям безопасности мы и ожидаем на Вильнюсском саммите,

– сказал Владимир Зеленский.

Справка. В июле в Вильнюсе пройдет саммит лидеров НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг пригласил на это событие и Президент Украины Владимир Зеленский.

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